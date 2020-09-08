وليد توفيق يتمني عودة نادين نجيم للشاشات

هنأ وليد توفيق نادين نجيم بعودتها سالمة في أول ظهور لها بعد انفجار بيروت، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"توفيق" صورة جديدة لـ نادين، بعد أن تعرضت لعدة عمليات جراحية بعد

إصابتها في الإنفجار، وظهرت من خلالها برفقة أولادها، وعلق عليها قائلاً:"الحمدالله ع سلامتك نادين، وإن شاء الله بترجعي وبتنوري الشاشات"، وقد تفاغل معه متابعيه غبر التعليقات، وتمنوا لها السلامة ورجوعها للشاشات التلفزيونية.

يذكر أن نادين قد تعرضت لإصابات بالغة إثر حادث أنفجار بيروت، بسبب قرب منزلها من موقع الأنفجار الذي هز ميناء العاصمة بيروت .

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال وليد توفيق كليب أغنية بعنوان"علمتني أعرف أحب"، كلمات هانى عبد الكريم، ألحان وليد توفيق، وإنتاجه أيضا، تصوير وإخراج زياد خورى، والذي حقق أكثر من مليون مشاهدة عقب طرحه عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير"يوتيوب".