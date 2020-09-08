شاهد.. خالد سليم يروج لبرنامج قعدة رجالة

روج الفنان خالد سليم عن برنامجه الجديد"قعدة رجالة" في موسمه الثالث، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".

نشر"سليم" صورة من كواليس البرنامج، وعلق عليها قائلًا:"مين مستني الموسم ال ٣ من قعدة رجالة علي قناة osn، أنا

متحمس جدًا للتجربة الجديدة، وإن شاء الله يعجبكم إنتوا كمان جدًا"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات، وعبروا عن اشتياقهم لمشاهدة البرنامج.

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ويبدأ عرض برنامج قعدة رجالة 3 بداية من يوم السبت الموافق 26 من

شهر سبتمبر الجاري على شاشة قناة osn، ويشاركه تقديم البرنامج الفنان اللبناني نيقولا معوض والفنان السوري قيس الشيخ نجيب، والبرنامج من إخراج هيثم عزو.

ومن ناحية آخرى يشارك النجم خالد سليم في بطولة مسلسل جمال حريم، والمسلسل من إخراج منال الصيفي، وبطولة كل من نور، كريم عبد الخالق، حازم سمير، إسلام جمال، محمد شاهين، فراس سعيد، دينا فؤاد، رنا رئيس.