في أسبوعين.. محمد محيي يقترب من الـ 2 مليون مشاهدة بأغنية "قضية"

اقترب الفنان محمد محيي، بأغنيته الصيفية الجديدة "قضية"، من حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، وذلك خلال أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات الشاعر الراحل:رضا أمين، ألحان:مصطفى

Advertisements

عوض، توزيع:فهد، ويقول مطلعها" مرفوع عليك قضيه من قلبي ومن عينيا والتهمه ياريت شويه دا شروع في قتل حب قلبي دا كتر خيره مرضيش يبيع ضميره شوفلك محامي غيره يا تعترف بالذنب".

يذكر أن محيي قد طرح مؤخراً أغنية "قلت أخونه"، خلال شهر يوليو الماضي، وحققت أكثر من مليون ونصق مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: نور الدين حمدي الحان: كريم حمدي توزيع: فهد.