اقترب الفنان محمد محيي، بأغنيته الصيفية الجديدة "قضية"، من حاجز الـ 2 مليون مشاهدة، وذلك خلال أسبوعين من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات الشاعر الراحل:رضا أمين، ألحان:مصطفى
يذكر أن محيي قد طرح مؤخراً أغنية "قلت أخونه"، خلال شهر يوليو الماضي، وحققت أكثر من مليون ونصق مشاهدة عبر "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: نور الدين حمدي الحان: كريم حمدي توزيع: فهد.
كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوعين.. محمد محيي يقترب من الـ 2 مليون مشاهدة بأغنية "قضية" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.