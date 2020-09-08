شاهد.. صورة نادرة لـ أحمد الشامي في مرحلة الطفولة

شارك المطرب أحمد الشامي متابعيه صورة نادرة له في مرحلة الطفولة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام".
وظهر"الشامي" خلال المنشور برفقة أحد أصدقائة، وعلق عليها قائلاً:" أول يوم مدرسة، بس تالتة إبتداءي "، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات.
يذكر أن المطرب أحمد الشامي قدإنتهى من تصوير دوره في فيلم"الورشة"، بطولة نضال الشافعي، سهر الصايغ، محمد جمعة، حمزة العلي، تأليف حسام موسى، إخراج محمد حمدي، والذي يعود به للسينما بعد مشاركته في فيلم"مولانا"، منذ عام 2017 .
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