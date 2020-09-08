"فرقة الرضوان السورية" تنشد فى ساقية الصاوي

تستقبل ساقية عبدالمنعم الصاوي حفل إنشاد ديني لفرقة الرضوان السورية، بقيادة عبد القادر المرعشلي، وذلك يوم السبت المقبل 12 من سبتمبر، في تمام الساعة السابعة مساءً على مسرج النهر. السابعة مساءً على مسرج النهر. تأسست الفرقة بمدينة دمشق عام 1981، بإشراف المنشد عبد القادر المرعشلى وهى تُجيد كثيرًا من الألوان الإنشادية كالمدائح والابتهالات الدينية والموشحات الأندلسية والصوفية ذات اللون الأندلسى والتركى والمصرى والعراقى والمغربى والخليجى أيضًا، وذلك ضمن الإطار الدينى والصوفى الملتزم، إذ ترافق الفرقة الآلات الإيقاعية فقط. تُجيد كثيرًا من الألوان الإنشادية كالمدائح والابتهالات الدينية والموشحات الأندلسية والصوفية ذات اللون الأندلسى والتركى والمصرى والعراقى والمغربى والخليجى أيضًا، وذلك ضمن الإطار الدينى والصوفى الملتزم، إذ ترافق الفرقة الآلات الإيقاعية فقط.

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