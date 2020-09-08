راغب علامة يشارك بحفل غنائي في فعاليات "صوت بيروت"

أعلن الفنان راغب علامة، عن حفله الغنائي المنتظر ضمن فعاليات "صوت بيروت" للتضامن مع مصابي أحداث لبنان الأخيرة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
نشر راغب البرومو الدعائي للحفل وعلق عليه قائلاً:"حتى ترجع بيروت ست الدنيا وأميرة العواصم... خلّينانتلاقى سوا اليوم الساعة التاسعة مساء، العالم كله سيوقف الى جانب حبيبتنا بيروت وأهلها وناسها، وترجع تنبض من جديد بالحياة والفرح والأمان".
يذاع الحفل، الليلة، في تمام الساعة الـ 8 بتوقيت مصر، والـ 9بتوقيت بيروت عبر أحد التطبيقات الموسيقية الشهيرة.
يعتبر "صوت بيروت" أضخم حدث فني لصيف 2020، حيث يجمع ألمع رموز الغناء الشرقي والغربي أبرزهم"محمد حماقي، مايا دياب، سعد لمجرد، الشاب خالد، غسان صليبا، حاتم عمور، لطيفة، بلقيس، مساري، آدم، جو أشقر"، بالإضافة إلى مغنيي العالم الغربي، أبرزهم "آلان ووكر، والموسيقي ريد ون، كريج ديفيد، رودج".
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