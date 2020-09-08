أعرب الفنان باسم ياخور عن حزنه الشديد،بسبب حرائق سوريا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"انستجرام". نشر"ياخور"، صورة للغابات المحترقة فى سوريا، وعلق عليها قائلاً:"برداً وسلاماً يا سوريا"، وقد تفاعل معه متابعيه عبر التعليقات، وتمنوا له إنتهاء هذة الأزمة. وتمنوا له إنتهاء هذة الأزمة. Advertisements الجدير بالذكر أن آخر أعمال باسم ياخور الجزء الثاني من مسلسل"الحرملك"، بطولة درة، سامر المصري، صفاء سلطان، رنا أبيض تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق، والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر صورة.. باسم ياخور يتمنى السلام لـ سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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