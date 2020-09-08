مصطفى قمر يهنىء حميد الشاعري على ألبومه الجديد

حرص الفنان مصطفى قمر، على تهنئة الفنان حميد الشاعري، بعد الإعلان عن ألبومه الجديد "أنا بابا"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".
علق "قمر" على البرومو الدعائي لألبوم "الشاعري" قائلًا:" مبروك ياميدو"؛ إذ يعتبران من أهم مطربي فترة التسعينيات وقدما عدد من الأعمال الغنائية الناجحة معًا.
يذكر أن قمر قد طرح حديثًا ألبومه الغنائي "لمن يهمه الأمر 2 "، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى عدد من التطبيقات الغنائية الشهيرة؛ إذ ضم 7 أغنيات أبرزهم "حنونة، عجوز المدينة، دقي عودك".
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