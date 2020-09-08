تراند اليوم : عاش يا بطل .. تمرين قاسي لرامز أمير في الجيم – اتفرج

نشر الفنان رامز أمير صورة له من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهر رامز أمير في الصورة من الجيم وعلق قائلا: “يا درة نفسى فى يوم واحد بس اجازة من الجيم حرام عليك يا جدع الناس قاعدين قدامى على البحر و انا بتفرم”.

يذكر أن الفنان رامز أمير تعرض مؤخرا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة “الباركور”، أجرى على أثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.

وجسد الفنان رامز أمير شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل “الاختيار”، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.