تراند اليوم : مسلسل المنصة الإماراتي الأعلى مشاهدة على نتفليكس

تصدّر المسلسل الإماراتي “المنصة” مؤشرات البحث على منصة نتفليكس للبث التدفقي خلال الساعات الأخيرة.

وانطلق عرض المسلسل، الخميس الماضي، عبر شبكة نتفليكس وتلفزيون أبوظبي.

وتعبيراً عن سعادته بنجاح المسلسل، غرّد الفنان سعود الكعبي أحد نجوم العمل عبر “تويتر”: قائلاً: “الحمد لله، وبتوفيق من الله، (المنصة) يحقق الأعلى مشاهدة والأكثر بحثاً عبر نتفليكس”.

وتدور قصة العمل في إطار من الدراما الاجتماعية التشويقية في عدة بلدان من الشرق الأوسط، وتجسد صراعات حرب المعلومات والميديا المؤثرة في حياة البشر اليومية بشكل جريء ومثير لم يقدم سابقاً في الدراما العربية.

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ومن المخطط أن يتم إنتاج عدة أجزاء ومواسم جديدة للمسلسل بعد عرض الموسم الأول منه، حسب تقارير غير رسمية على منصة “نتفليكس” وتلفزيون أبوظبي.

ويجمع المسلسل نخبة من نجوم الوطن العربي والخليج وأمريكا، مع النجوم: مكسيم خليل، عبدالمحسن النمر، معتصم النهار، سامر إسماعيل والنجوم سلوم حداد وأحمد الجسمي وسمر سامي، خالد القيش، لين غرة، ياسر النيادي، خالد السيد، رهام القصار، سعود الكعبي، ياري قاسم، شادي الصفدي.

كما يضم جيني أسبر، علاء الزعبي، يوسف الكعبي، جابر جوخدار، أدهم مرشد وغانم الزرلي، والمذيعة الإماراتية مهيرة عبدالعزيز التي تخوض مغامرة التمثيل لأول مرة.

وجرى تصوير جميع مشاهد المسلسل في العاصمة الإماراتية أبوظبي، والمسلسل من تأليف الكاتب هوزان عكو، ومن إخراج رودريجو كيشنر، وبإشراف عام وفني للمخرج والمنتج منصور اليبهوني الظاهري، ومن إنتاج فيلم “جيت” بالتعاون مع “الكلمة” للإنتاج.