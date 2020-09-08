تراند اليوم : حفيد كمال الشناوي يكشف إصابة نجله بفيروس كورونا

كشف الفنان عمر الشناوي حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي تطوارات الحالة الصحية لإبنه بعدما أعلن أمس إصابته بكورونا.

وفي تصريح لموقع ET بالعربي، قال عمر الشناوي “حالته كويسه لحد الان حراره وقيئ ولكن بيتحرك وبيلعب وان شاء الله تعدي علي خير”.

وكان عمر الشناوي قد أعلن أمس إصابة ابنه بفيروس كورونا المستجد في منشور عبر حسابه على Facebook.

وكتب عمر الشناوي “ابني حسن طلع ايجابي فيروس الكورونا المستجد COVID-19، أرجو كل من تعامل معي في خلال ١٤ يوم يحلل ليطمئن

ويا رب ادعوله بالشفاء ان شاء الله”.

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وشارك عمر شناوي مؤخرا في مسلسل “ليه لأ” عبر منصة “شاهد vip”.

مسلسل “ليه لأ” من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى ‏أمين، بطولة هالة صدقي وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت ‏وهاني ‏عادل وعمر السعيد وناردين فرج. من إخراج مريم أبوعوف‎.‎

يُذكر أن عمر الشناوي شارك في موسم رمضان 2020 بمسلسل “فرصة تانية”، معالجة دراما محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج ‏مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين صبري وأحمد مجدى، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، محمود البزاوى، هبة عبد الغنى، ‏سارة الشامى، محمد أبو داود، أحمد الشامى، نهال عنبر، محمد جمعة‎.‎