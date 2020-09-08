تراند اليوم : شاهد – محمد رمضان يرتدي “جاكيت” بنصف مليون جنيه

كشف الصحفي والإعلامي ربيع هنيدي عن سعر “الجاكيت” الذي ظهر به الفنان محمد خلال المؤتمر الصحفي الذي أطلق فيه أغنيته الجديدة “يا حبيبي” بدبي.

نشر هنيدي عبر حسابه على Instagram فيديو جمعه برمضان، أوضح من خلاله أن جاكيت محمد رمضان يبلغ ثمنه 30 ألف دولار، أي ما يقارب نصف مليون جنيه مصري، وعلق كاتبا: “دردشة جانبية وحصرية مع صديقي النجم محمد رمضان المتميز دوما، فماذا قال بعد ان هنأته على أغنيته الجديدة بعنوان يا حبيبي الدويتو الذي يجمعه مع ميتر غيمس.. والاناقة التي أطل بها (علما أن الجاكيت الذي يرتديه ثمنه 30 ألف دولار)”.

من ناحية آخرى كان ميتر جيمس كشف خلال لقائه مع برنامج “Et بالعربي”، إن تصوير الفيديو كليب استغرق ثلاثة أيام، موضحاً أنه تقابل مع رمضان لأول مرة في أحد المهرجانات الموسيقية في مراكش العام الماضي وأنها سجلا الأغنية منذ فترة.

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جدير بالذكر أن رمضان وجيمس قاما بتصوير الكليب لأغنية “حبيبي” بدولة الإمارات.

يشار إلى أن الفنان محمد رمضان كشف عن تأجيل مشروع مسلسل “الإمبراطور” الذي من المفترض أن يتناول قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة.

وأعلن رمضان أنه سيخوض السباق الرمضاني 2021 بمسلسل (موسى) تأليف ناصر عبد الرحمن إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي.