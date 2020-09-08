تأجيل حفل هاني شاكر بدار الأوبرا.. تعرف على السبب

رنا صلاح الدين - قررت إدارة دار الأوبرا المصرية تأجيل حفل الفنان المصري هاني شاكر بها، والذى كان من المقرر إقامته يوم الجمعة 18سبتمبر الجاري على المسرح الكبير.

وجاء قرار تأجيل الحفل بسبب استكمال بعض أعمال الصيانة وتجهيزات المسرح استعدادا لاستقبال الجمهور، على أن يتم تحديد موعد آخر في أقرب وقت.

يذكر أن هاني شاكر كان قد مؤخرا أغنية جديدة بعنوان "هتعدى"، والتي حاول من خلالها أن يبث الأمل في الجمهور بعد أزمة فيروس كورونا، وهي من كلمات رامي أمين، وألحان أحمد برازيلي، وتوزيع زووم.

وكان الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، قد تحدث مؤخرا عن المعاناة الشديدة للنقابة وأعضاءها، بسبب توقف كل النشاطات الموسيقية منذ 5 أشهر، نظرا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وقال في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc، أن النقابة تقوم بدورها ولم تتأخر عن أحد من أعضائها منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

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وأضاف: "صرفنا كتير جدا الفترة اللي فاتت ومكنش فيه عائد، إحنا عندنا أكتر من 40 ألف عضو بعائلاتهم، لذلك إحنا داخلين على مرحلة خطر ".

واستنجد برئيس الوزراء، حيث ناشده بعودة النشاط الموسيقي مرة أخرى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

حيث قال: "بناشد رئيس الوزراء أن ينظر لولاده الموسيقيين بعين الاعتبار، كل الدنيا شغلها مشي إلا الموسيقيين، مافيش أي بادرة أمل إنهم ينزلوا شغلهم، وده مسبب مشكلة كبيرة للنقابة".

كما أعرب عن تخوفه من عدم استطاعة النقابة الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية عودة النشاط الموسيقي مرة أخرى، مع الالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية التي تحددها الدولة.