كندة علوش عن حرائق الغابات ببلدها سوريا: كانت جنة الله على الأرض

رنا صلاح الدين - عبرت الفنانة السورية كندة علوش عن حزنها الشديد بسبب اندلاع الحرائق في الغابات ببلدها سوريا، والتي استمرت لليوم الرابع على التوالي.

كندة علوش نشرت مجموعة صور ترصد حرائق الغابات، على حسابها الخاص على موقع "انستجرام"، وعلقت قائلة: "برداً وسلاماً يا بلدي.. الغابات الي عم تحترق بسوريا كانت جنة الله على الأرض منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي.. ياااارب ارحمنا برحمتك".

وأضافت: "من أول السنة وأنا برفض قول انو هالسنة صعبة او قاسية برغم كل الظروف المأساوية الي عم تتوالى علينا وحاسة انو واجبنا نضل نتفائل بالخير.. بس فعلاً الي صار كتير سوريا ولبنان والسودان.. الله يحمي كل البلاد ويحمي الناس ويزيح الغمة عن الجميع #حرائق_سوريا #سوريا".

وكانت قد نشبت حرائق شديدة في غابات سوريا، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، والتي أدت إلى التهام الكثير من المناطق الخضراء، كما أنها وصلت إلى منازل الأهالى.