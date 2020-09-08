صور| كيت بلانشيت تتألق بإطلالة جددية في مهرجان فينسيا

رنا صلاح الدين - رصدت عدسات المصورين النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار والبالغة من العمر 51 عامًا، أثناء حضورها العرض الأول لفيلم Sun Children للمخرج الإيراني مجيد مجيدي.

وظهرت كيت بلانشيت ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي في إيطاليا، وهي ترتدي الكمامة الطبية، فيما تلوح للمصورين وترسل للجمهور قبلة من خلف الكمامة.

كيت بلانشيت

ويدور فيلم المخرج الإيراني مجيد مجدي، حول الطفل علي البالغ من العمر 12 عامًا وأصدقاؤه الثلاثة ممن يعملون معًا بجد للبقاء على قيد الحياة وإعالة أسرهم.

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وتتابع الأحداث، بوقوع تحول كبير في القصة يستعوب علي أن هناك كنز مدفون تحت الأرض.

ويتنافس فيلم Sun Children علي جوائز المهرجان مع كل من Pieces Of A Woman من إخراج كورنيل موندرسيزو، وMiss Marx من إخراج سوزانا نيتشيارلي.

كيت بلانشيتأعضاء لجنة التحكيم المهرجان تضم النجمة كيت بلانشت كرئيسة للجنة، وتضم اللجنة الأعضاء المخرجة النمساوية فيرونيكا فرانز وصانعة الأفلام البريطانية جوانا هوج والكاتبة والروائية الإيطالية نيكولا لاجويا.