شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى يستقر على "خليك فولاذى" اسماً لألبومه ويطرحه فى 12 أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر النجم تامر حسنى على "خليك فولاذى" اسماً لألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، حيث من المقرر أن يضم الالبوم 12 أغنية كاملة، إذ يدرس حالياً تقليص عدد الأغانى إلى 10 أغانى ، متنوعة في المزيكا بين الدراما والرومانسى وخلافه .

وفى السياق ذاته، انتهى تامر حسنى مؤخراً من تصوير البوسترات الدعائية للألبوم، الذى يضم عدداً من الشعراء والملحنين والموزعين الذين تعاون معهم تامر في الفترة الأخيرة، ومنهم تامر على وعزيز الشافعى وغيرهم .



تامر حسنى

وفى سياق أخر، أوشكت المخرجة سارة وفيق على الانتهاء من مونتاج ومكساج فيلم "مش أنا"الذى يقدم بطولته تامر حسنى، حيث يدرس صناعه حالياً طرحه خلال الفترة المقبلة، ويشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسنى، كل من ماجد الكداونى، سوسن بدر، حلال شيحة، وأخرون، الفيلم قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى.

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يشار |لى ان تامر حسنى طرح كليب جديد بعنوان "اختراع" مع المطرب محمود العسلى، ولاقى نجاحاً كبيراً، وحصل على مشاهدة كبيرة تخطت الت 15 مليون مشاهدة منذ طرحه، وكلمات الأغنية للشاعر أحمد حسن راؤول، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساج وسام عبد المنعم، تسجيل هيثم راضى، ماستر جلال الحمداوى، كما يعد الكليب التجربة الأولى في الإخراج لتامر حسنى .