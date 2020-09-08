شكرا لقرائتكم خبر عن درة تتألق بالأبيض فى جلسة تصوير جديدة وسط البحر.."هناك دائما مساحة للحلم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تألقت النجمة درة كالعادة وخطفت الأنظار فى جلسة تصوير جديدة لها فى يخت بوسط البحر، حيث شاركت جمهورها بمجموعة صور ظهرت بها ترتدى قميصا أبيض وجيبة باللونين الأخضر والذهبى، وعلقت عليها بحكمة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، قائلة "بغض النظر عن مدى ضيق الواقع، هناك دائمًا مساحة كافية للحلم".



درة

وكانت الفنانة درة قالت إنها أجادت دور الفتاة الشعبية في أكثر من عمل فني، فهي تقدم الفتاة الشعبية بطريقتها الخاصة، ولا تشبه أحد، كما أنها قدمتها بعدة أشكال مختلفة، فالفتاة الشعبية في فيلم "الأولة في الغرام"، تختلف عن فيلم "المعدية"، وعن مسلسل "العار"، وغيرها من أعمالها المتميزة.



دررة

وذكرت "درة" أن دورها في مسلسل "سجن النسا" يعتبر من أهم أدوارها، لأنها قدمت من خلاله دور سيدة تعيش في ظروف صعبة، وتتعرض للظلم من المجتمع ومن زميلاتها في السجن، حتى تتحول إلى شخصية قوية، مختلفة عمّا كانت في السابق.



جانب من جلسة التصوير

وأكملت "هذا الدور أثبت أنني لا أعتمد على رقتي وشكلي، فقد اعتمدت في هذا الدور على موهبتي فقط، فمعظم مشاهدي في المسلسل كانت بدون ماكياج، وكنت أرتدى فقط جلباب أبيض، وهو ملابس السجن، وأنا دائما أهتم بملابس الشخصية وشكلها، ولا يهمني شكل وملابس درة خلال تمثيل أعمالي".