شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش عن حرائق الغابات بسوريا: كانت جنة الله على الأرض.. منظر مؤلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة السورية كندة علوش عن حزنها الشديد بسبب الحرائق المستمرة في غابات سوريا لليوم الرابع على التوالي، ونشرت صورة من الحرائق، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة :"برداً وسلاماً يا بلدي.. الغابات الي عم تحترق بسوريا كانت جنة الله على الأرض منظر مؤلم واستمراره لليوم الرابع حدث مأساوي.. ياااارب ارحمنا برحمتك ".



كندة علوش

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وتابعت :"من اول السنة وانا برفض قول انو هالسنة صعبة او قاسية برغم كل الظروف المأساوية الي عم تتوالى علينا وحاسة انو واجبنا نضل نتفائل بالخير.. بس فعلاً الي صار كتير سوريا ولبنان والسودان.. الله يحمي كل البلاد ويحمي الناس ويزيح الغمة عن الجميع #حرائق_سوريا #سوريا".

ومازالت الحرائق تسيطر على العديد من المناطق الغربية في سوريا، والتي نشبت بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وأدت إلى التهام الكثير من المناطق الخضراء، حيث أعلنت وزارة الصحة السورية إرسال مساعدات ودعم طبي للنقطة الإسعافية فى الفريكة بريف محافظة حماة لتعزيز استجابتها للحرائق المندلعة فى المنطقة، والتي وصلت إلى منازل الأهالى، وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إنه تم إرسال 3 سيارات إسعاف مع كادر تمريضي، ليصبح العدد الإجمالي 4 سيارات إسعاف مع 15 أسطوانة أوكسيجن، وفريقا يضم طبيبا و3 ممرضين سيتواجدون على مدار الساعة".

وكان عدد من نجوم الفن أعربوا عن حزنهم الشديد من نشوب النيران في العديد من المناطق بالأراضى السورية، متمنين أن يحمى الله شعبها من كل سوء. وكتبت الفنانة هيفاء وهبى عبر حسابها بموقع تويتر: "الله يحمي سوريا وشعبها من كل شر وتنطفي الحرائق بسرعة ما بدنا يا رب نسمع عن ضحايا حرام اللي صار فيهم من سنين لهلأ ما ارتاحوا الكوارث كتيرة"