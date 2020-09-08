شكرا لقرائتكم خبر عن كانى ويست يمشى على المياه أثناء خدمة الأحد فى أتلانتا..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان علاقتها جيدة ومستقرة بزوجها نجم الراب الشهير كانى ويست بعد سلسلة طويلة من الشائعات أنهما يعيشا حياة منفصلة و مضطربة، بعد تصريحاته المؤذية تجاه كيم خلال احدى الحملات التى أقامها مؤخرا أملا فى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية .

تواجدت كيم كاردشيان البالغة من العمر ( 39 عام ) مع زوجها كانى ويست وأطفالهما خلال أدائه خدمة يوم الأحد والذى يحرص على إقامتها بانتظام أقيمت الخطبة على بحيرة صغيرة بالقرب من استوديوهات Pinewood في اتلانتا ، و ما لفت الأنظار هو نشر كيم مقطع فيديو قصير عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر كاني و كأنه يسير فوق سطح الماء وهو ما اثار اندهاش الكثيرين حيث قامت كيم بتصوير الفيديو عن بعد لذلك لم تظهر التفاصيل بوضوح ، وكان بالخلفية أغنية " O Fortuna " لكارل أورف وهي إحدى أكثر المقطوعات الموسيقية ملحمية على الإطلاق .

يذكر أن كيم كاردشيان كانت ضحية احدى الشائعات التي أكدت عبر موقع HEAT أن كانى ويست يضع زوجته فى موقف صعب جدا، فالنجم الذى احتل عناوين الصحف لادعائه أنه كان يحاول طلاق كيم كارداشيان منذ شهور يدعى الآن أن والدة كارداشيان ، كريس جينر هى سبب مشاكله العائلية بأكمله ، فقد أشار مصدر لم يعلن عن هويته أن كانى ويست مقتنع تماما أن كريس جينر هى سبب مشاكله مع كيم ، و هو فى الحقيقة يقبل أى شيء مع كيم التى تحتاج إلى الكثير من الإصلاح وفى نفس الوقت يعترف بأنه ليس قديس ، ولكن فى النهاية ، أكبر مصدر للمشاكل بالنسبة له هى كريس".

ويضيف المصدر الذى لم يذكر اسمه أن ويست سئم من تدخل جينر والضغط المستمر على كيم لكى تكون فى دائرة الضوء باستمرار ، و فى ذهن كانى ويست أنه سيتم حل الكثير من مشاكلهما إذا كان لديهم المزيد من الخصوصية ".