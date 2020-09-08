شكرا لقرائتكم خبر عن ستونة تكشف فى حوار مع صاحبة السعادة كيفية دخولها مجال الفن فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حلت الفنانة السودانية ستونة، التى رحلت عن عالمنا صباح اليوم الثلاثاء، ضيفة مع النجمة إسعاد يونس فى برنامج "صاحبة السعادة" فى شهر أبريل من عام 2015، وتحدثت عن درستها وكيف دخلت مجال الفن فى مصر وظهرت إسعاد فى الحلقة وقتها مرتدية الثوب السودانى الذى أهدته لها ستونة، وروت أنها أحضرته من الخرطوم هدية لصاحبة السعادة.

وقالت ستونة فى البرنامج، إنها اخترعت آلة موسيقية شبيهة بالدلوكة السودانية، ولأنها تسافر للخارج كثيرا، فالفخار يحدث له كسور، فذهبت إلى النحات وطلبت منه صنع آلة شبيهة بها، لكن من إطار ومفاتيح لعمل إيقاع موسيقى، موضحة أنها درست فنون جميلة قسم رسم وتصوير فى الخرطوم جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وبسؤال إسعاد لها لماذا جاءت مصر، ردت قائلة: "جئت مصر بسبب الغيرة، لأنى فِى طفولتى وجدت فنانين من لبنان والخليج يأتون لمصر ويذيع صيتهم، ويصنعون أسماء لهم، فقلت إننا كسودانيين أولى بهذا، وسابقا كانت مصر والسودان دولة واحدة، فذهبت لوالدتي وقلت لها إني أمثل وأرقص وأغني، وسأذهب إلى مصر، وبالفعل جئت مصر".

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وتابعت ستونة: "في مصر قمت بعمل فلكلور سوداني مصري، ولما يكون لدينا ليلة حناء وأستعمل حناء بها خلطة، بها محلبية وهو عطر يصنع في السودان، مخصوص للحناء، كذلك على الجانب الآخر أضع تصميمات الإكسوارات الخاصة بي حتى في ملابسي، حيث أصمم الشكل وأذهب إلى الخياطة لتفيذه".

وأضافت ستونة في حوارها: "وفي الخارج أسافر مهرجانات دولية، وبعد أن أنتهي من الفقرة الغنائية أجد إدارة المهرجان يحضرون الأفراد لعمل حناء وتاتو لهم، وبعدها يأتي الصحفيون لعقد مؤتمر صحفي كل المؤتمرات كده أمزج الفلكلور المصري بالسوداني، مثل يادي اللوم هي مصري و عاملت لها إيقاع سودانى".

وعن كيفية تعرفها على النجم محمد هنيدى و العمل معه في صعيدى في الجامعة الأمريكية، ردت قائلة:" تعرفت على محمد هنيدي في مسرحية بالهناجر، وغنيت معه أغنية شيكولاتة، وبعدها طلبوني في فيلم مع عادل إمام ولم أصدق هذا، وفضلوا يكلمونى 15 مرة وفي النهاية أقسموا أن عادل إمام طلبني بالاسم، وبالفعل شاركت معه في فيلم هالو أمريكا".