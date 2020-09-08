شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل تقديم هنا الزاهد أول بطولة مطلقة فى مسلسل من 45 حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت النجمة الشابة هنا الزاهد على أول بطولة درامية مطلقة مع المنتج كريم أبو ذكرى بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل فكرة الكاتب يسرى الفخرانى ويتم العمل على اختيار اسم المسلسل بشكل نهائى خلال الأيام القليلة القادمة، وهو من نوعية الأعمال الدرامية 45 حلقة، ومقررعرض العمل نهاية العام الجاري.



هنا الزاهد

وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، وعبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث كل مؤلف قصة من القصص.

ووقع الاختيار على مؤلفى القصص وهم إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام اسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، وفكرة المشروع ترجع للكاتب يسري الفخراني مسؤل الإنتاج الدرامي بالمتحدة للخدمات الإعلامية، ويقوم بإخراج العمل خالد الحلفاوي.



كريم ابو ذكرى

وجاء تعاقد المنتج كريم أبو ذكرى مع المتحدة للخدمات الإعلامية، كأول تعاون يجمعهما وأكد أبو ذكرى فى تصريحات صحفية أن العمل سيعرض نهاية العام الجاري علي شاشة إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية، مشيرا أنهم حاليا فى مرحلة اختيار أبطال العمل لكل قصة، وأبدى أبوذكري سعادته في التعاون المشترك مع سينرجي، مؤكدا أن اختياره للنجمة هنا الزاهد جاء بسبب نجاحاتها السابقة.