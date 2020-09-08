شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تستعيد ذكريات أول أغنية لها باللهجة الخليجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة أصالة، ذكريات، أول أغنية قامت بغنائها باللهجة الخليجية، والتي كانت تحمل اسم، "اسمع صدى صوتك"، حيث كتبت عبر تويتر، "بدايتي بأوّل أغنية بالّلهجة الخليجيّة كانت (أسمع صدى صوتك) منّ كلمات سموّ الشيخ محمّد بن راشد آل مكتوم .. وأصبح فى حياتى لهذه الّلهجة اهتمام بالغ وشغف .. ولا أنسى أوّل نجاح ولاأنسى طيب وأخلاق أهل الإمارات"، وهو ما قوبل من جمهورها، بالعديد من التعليقات المادحة والمحبة، والتى تؤكد على مكانة أصالة فى قلوب أهل الخليج وتحديد الإمارات العربية المتحدة، وكذلك فى كل أنحاء الوطن العربى، فيما تساءل الكثيرون من خلال التعليقات عن موعد الألبوم الجديد.



أصالة

وكانت النجمة السورية أصالة نصري عادت من جديد لمشاركة متابعيها وجمهورها بصور لها بعد حذفها جميع منشوراتها عبر حسابها بموقع الصور إنستجرام بشكل مفاجئ منذ أيام، لتثير الكثير من التساؤلات حول ابتعادها عن منصات السوشيال ميديا.

وكتبت أصالة على صورتها قائلة: "قلبي يصلّي حامداً نعمة المحبّة والاحترام، أُصلّي امتناناً لثقتكم ودعمكم اللذين يبقيانني دوماً في حالة أمل وسعي للأفضل وإصرار على الوقوف مهما بلغت الآلامّ، هذا العمل بالذّات، هو روحي متجسّدة، هو عمري فائض بالنِّعم الآتية والجديدة، فيضٌ منسكبٌ من المشاعر تخيّلته وعشت من خلال أحداثه حالاتٍ أخرجتني من أنفاقٍ كادت تؤول بي للتردّي، لكنّي نجوْت. صدّقت كلّ قصّة وتخيّلتها ورسمت لكلّ أغنية في البال سيّدةً لها صفات وملامح وأداء لا يُشبه أحداً غير الّذي في خيالي".

وأضافت النجمة السورية: "سافرت مع كلّ أغنية الى كوكب، ابتعدت عنّي وكلّ التّفاصيل الّتي سوّرتني، لأصدق كلّ شعور وأنصفه، كان ينقضي النّهار بأكمله وأنا أغنّي وأُغنّي، وكأنّ في الموسيقى طاقة تتوالد داخلي وتسمو وتعلو لكنّها لا تتعب ولا تريد للغناء أنْ يتوقّف، وكأنّني لأوّل مرّة أسافر، عيداً مع مؤونة حبّ مهيّأة لأنْ تبقى غضّة نضرةً ما حييت، أغمض عيني فأرى ما أراه حين أفتح جفنيّ، أغوص في نفس الصورة حين أُغنّي، عمّراً عشته في كلّ قصّة، مغزولاً بالطّيب والأمان".