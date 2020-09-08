شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى ينعى ستونة بصورة من "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى النجم محمد هنيدى، الفنانة السودانية ستونة التى رحلت عن عالمنا اليوم بعد تعرضها لأزمة صحية، حيث نشر هنيدى صورة تجمع بـ ستونة من فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" التى شاركت فيه وغنت أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة"، وكتب هنيدى على الصورة قائلا "ربنا يرحمك يا ستونة يارب البقاء لله".



محمد هنيدى

ستونة هى ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم 26 يوليو 1962، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، كما درست دراسات إضافية فى معهد الموسيقى والمسرح وشاركت ببعض المسرحيات، وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" للنجم محمد هنيدي وغنت به أغنيتها الشهيرة "شيكولاتة".

شاركت النجم عادل إمام فى عملين سينمائيين هما "أمير الظلام" و"هالو أمريكا"، وقدمت مع سمير غانم فوازير"عريس حول العالم" وأيضاً فوازير "منستغناش" مع النجمة نادين، وأطلق عليها ملكة الحناء لموهبتها فى رسم الحناء وكان يتم الاستعانة بها في الأفراح، لتقديم فقرة غنائية للعروسة فى "ليلة الحنة"، واختفت عن الساحة الفنية لفترة كبيرة حتى عادت وقدمت ديو غنائى مع الفنانة مى كساب فى أغنية "البنية".

فيلم "صعيدى فى الجامعة الأمريكية" عرض فى عام 1999 وحقق نجاحاً كبيراً فى دور العرض السينمائية وكان سبباً فى انطلاق العديد من النجوم الذين يظلون نجوم السينما المصرية حتى الآن، وشارك فى بطولته محمد هنيدى، منى زكى، أحمد السقا، غادة عادل، طارق لطفى، هانى رمزى، فتحى عبد الوهاب، أميرة فتحى، هشام المليجى وتأليف مدحت العدل وإخراج سعيد حامد.