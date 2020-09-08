شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة اجتماع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى فى مسلسل لرمضان 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الماضية انتشار أنباء حول تعاون النجمة ياسمين عبد العزيز مع زوجها الفنان أحمد العوضى فى مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل، خاصة أنهما سبقى وعملا سوياً فى مسلسل "لآخر نفس" الذى تم عرضه فى شهر رمضان عام 2019 وكان هذا العمل شاهداً على قصة الحب التى جمعتهما وتكللت بإعلان زواجهما فى رمضان الماضى.

وخرج أحمد العوضى لتوضيح هذه الأمور، مؤكداً أنه بالفعل هناك اقتراحات لتقديم مسلسل جديد يجمعه بزوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز فى شهر رمضان المقبل، وأنه لا يمانع ذلك خاصة أنهما تعاونا سوياً قبل ذلك فى مسلسل "لآخر نفس"، لافتاً إلى أنه عندما يكون هناك اتفاق نهائى بشأن عمل يجمعهما سواء فى السينما أو الدراما سيقوم بالاعلان عنه مباشرة.



ياسمين عبد العزيز واحمد العوضى

يذكر أن أحمد العوضى عرض له مؤخراً مسلسل "شديد الخطورة" من 7 حلقات على منصة watch it الرقمية وشارك فى بطولته ريم مصطفى ورياض الخولى وخالد كمال ومحمود حجازى وحمزة العيلى وحسنى شتا، وظهر فى شهر رمضان الماضى بمسلسل "الاختيار" مع أمير كرارة وإخراج بيتر ميمى وجسد شخصية الارهابى هشام عشماوى.

أما ياسمين عبد العزيز فقدمت فى رمضان الماضى مسلسل "ونحب تانى ليه" وشاركها البطولة شريف منير وكريم فهمى وسوسن بدر وأحمد سعيد عبد الغنى واسلام جمال وتارا عماد وسمر مرسى وايمان السيد وعلا رشدى وعماد رشاد وسليمان عيد وكارولين عزمى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.