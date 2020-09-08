هنا الزاهد تستعد لأول بطولة مطلقة.. تعرف على التفاصيل

رنا صلاح الدين - تستعد الفنانة المصرية هنا الزاهد لأول بطولة مطلقة لها، حيث تعاقدت على أول بطولة درامية لها مع المنتج كريم أبو ذكري بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

والمسلسل فكرة الكاتب يسري الفخراني، وسيتم اختيار اسم المسلسل النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتمي إلى نوعية المسلسلات 45 حلقة، ومن المقررعرضه نهاية العام الجاري.

وفكرة المسلسل تدور في إطار اجتماعي كوميدي، وسيكون المسلسل عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة 5 حلقات فقط، ولكل قصة فريق عمل مختلف، بينما ستكون هنا الزاهد البطلة في جميع القصص، وسيتولى إخراج العمل المخرج خالد الحلفاوي.

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هنا الزاهد

ويقوم بكتابة المسلسل ٨ مؤلفين، حيث يقوم كل مؤلف بكتابة قصة من المسلسل، وهم إياد صالح، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.

يذكر آن آخر أعمال الفنان هنا الزاهد، هو فيلم "الغسالة"، والذي يعرض حاليا في دور السينما، وهو من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمود حميدة، ، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف وهم محمد ثروت، ومحمود الليثي، وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، وهو من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.