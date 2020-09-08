- 1/2
- 2/2
رنا صلاح الدين - تستعد الفنانة المصرية هنا الزاهد لأول بطولة مطلقة لها، حيث تعاقدت على أول بطولة درامية لها مع المنتج كريم أبو ذكري بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
والمسلسل فكرة الكاتب يسري الفخراني، وسيتم اختيار اسم المسلسل النهائي خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث ينتمي إلى نوعية المسلسلات 45 حلقة، ومن المقررعرضه نهاية العام الجاري.
وفكرة المسلسل تدور في إطار اجتماعي كوميدي، وسيكون المسلسل عبارة عن 9 قصص مختلفة، كل قصة 5 حلقات فقط، ولكل قصة فريق عمل مختلف، بينما ستكون هنا الزاهد البطلة في جميع القصص، وسيتولى إخراج العمل المخرج خالد الحلفاوي.
هنا الزاهد
ويقوم بكتابة المسلسل ٨ مؤلفين، حيث يقوم كل مؤلف بكتابة قصة من المسلسل، وهم إياد صالح، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب.
يذكر آن آخر أعمال الفنان هنا الزاهد، هو فيلم "الغسالة"، والذي يعرض حاليا في دور السينما، وهو من بطولة أحمد حاتم، وهنا الزاهد، ومحمود حميدة، ، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، كما يظهر عدد من ضيوف الشرف وهم محمد ثروت، ومحمود الليثي، وعلي الطيب، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، وهو من تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبدالحميد.
كانت هذه تفاصيل خبر هنا الزاهد تستعد لأول بطولة مطلقة.. تعرف على التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.