محمد هنيدي ينعي الفنانة السودانية ستونة صاحبة أغنية "شيكولاتة"

رنا صلاح الدين - نعى الفنان المصري محمد هنيدي الفنانة السودانية الراحلة ستونة، والتي شاركته في فيلمه "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

هنيدي نشر صورة جمعته بستونة من الفيلم، وذلك على حسابه بموقع "تويتر"، ونعاها قائلا: "ربنا يرحمك ياستونه يارب.. البقاء لله".

وكانت الفنانة السودانية ستونة، قد توفيت صباح اليوم الثلاثاء ، وذلك بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة مؤخرًا، دخلت على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، أمس الإثنين.

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الفنان حربي الطائر، أعلن عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن وفاة الفنانة ستونة، حيث كتب: "البقاء لله الفنانة ستونة مطربة السودان والوطن العربى إنا لله وإنا إليه راجعون.. الفاتحة والدعاء أمانة".

يذكر أن الفنانة ستونة ممثلة ومطربة سودانية، ولدت في العاصمة السودانية الخرطوم، درست في قسم رسم وتصوير بكلية الفنون الجميلة في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

كان أبرز ظهور لها بمصر في فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بطولة الفنان محمد هنيدي، وقد اشتهرت بأغنيتها «شيكولاتة»، كما شاركت الفنان عادل إمام في فيلم "هاللو أمريكا" عام 2000.

واحتفلت الفنانة ستونة بزواجها في عام 2018، وقد أعلن زوجها، الذي يدعى "كامل" الخبر الزواج، على حسابه بموقع "فيس بوك: حيث كتب: "تم عقد قراني وسط الأهل والأحباب بقاهرة المعز، زواجي الميمون علي الفنانة ستونة".