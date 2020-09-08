مينا عطا يحتفل بعيد زواجه الثاني: لو لفيت الدنيا مش هلاقى زيك

رنا صلاح الدين - احتفل الفنان المصري مينا عطا بعيد زواجه الثاني، ونشر صورة جمعته بزوجته من حفل زفافهما.

الفنان المصري وجه رسالة رومانسية لزوجته، على حسابه الخاص على موقع "انستجرام"، بقوله: "عيد جوازنا التانى.. كل سنة وانتى حبيبتي وسندي فى الدنيا ومعايا ع المرة قبل الحلوة".

وأضاف: "كل سنة وانتى أغلى حاجة فى حياتي، بحبك أوي وهفضل أحبك أوي وهفضل أقولك لو لفيت الدنيا كلها مش هلاقى زيك ابداً.. هو انا كنت مريح شوية فى الصورة دى ولا ايه !؟.. عيد زواج سعيد يا حياتي".

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وكان مينا عطا قد كشف في تصريحات سابقة أن زوجته جمعته بها قصة حب منذ 11 عام، وغنى لها من قبل أثناء وجوده في برنامج «ستار أكاديمي» أغنية «لا تروحي»، وافترقا لسنوات.

نجم ستار أكاديمي قال إنها عادت إليه مرة أخرى، وأكد أنها الحب الأول والأوحد في حياته، وأنها سبب النجاح الذي وصل إليه، ووجه رسالة لكل شاب بأن يتمسك بحلمه إلى النهاية.