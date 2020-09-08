فيديو وصور| توم كروز يقفز من جبل مرتفع في مهتمه المستحيلة الجديدة

رنا صلاح الدين - يواصل النجم العالمى توم كروز، تصوير الجزء السابع من فيلم "المهمة المستحيلة" وظهر فى "فيديو" جديد، طائرا في الهواء بعد قفزه من منحدر ضخم من على متن دراجة نارية.

ويجري حاليا تصوير الجزء السابع في النرويج، بعد الانتهاء من التصوير في المملكة المتحدة، خلال الفترة الماضية.

واظهر مقطع فيديو، النجم تومك كروز، أثناء فقزه من على قمة جبل Helsetkopen بالقرب من قرية هيليسيت في النرويج.

وكشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن قفزة توم كروز، استغرقت التدرب عليها أربع مرات على سفح الجبل شديد الانحدار قبل التصوير كما شوهدت طائرة هليكوبتر تلازم النجم العالمى ضمن إجراءات السلامة.

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المهمة المستحيلة

ويستعد توم كروزأيضا لتصوير مشهد آخر مثير، حيث يرتدي ملابس سوداء بالكامل بينما كان يتدرب على مشاجرته الأخيرة مع رجل ذو لحيلة على متن قطار في النرويج.

الجدير بالذكر، أنه تم تصوير المشاهد في قلب الريف النرويجي على متن قطار عتيق الطراز أعيد إنشاؤه خصيصا لتصوير الفيلم، حيث كان محاطًا بالكثير من السقالات.