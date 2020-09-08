منى زكي تدعو جمهورها لحضور ندوة للتوعية ضد التحرش بالأطفال: مهمة لينا كلنا

رنا صلاح الدين - دعت النجمة المصرية منى زكي جمهورها لحضور ندوة للتوعية ضد التحرش الجنسي بالأطفال، والتي ستقام يوم 18 سبتمبر الجاري في ساقية الصاوي، وذلك من الساعة الخامسة وحتى الساعة السابعة مساء.

منى زكي أضافت، في مقطع فيديو، نشرته على حسابها بموقع "انستجرام": "المحاضرة مدتها 90 دقيقة، أتنمي أنكم تحاولوا تروحوا، مهم قوي أننا يبقي عندنا وعي، وننقل الوعي ده لأولادنا".

وأكملت:" في أهالي هتقول اننا كدة بنفتح عنيهم، وهما لسه صغيرين، بس الدراسات كتير بتشجع علي ده وبتأكد أن الأطفال والمراهقين لازم يكون عندهم وعي جنسي، علشان يكتشفوا التحرش بسهولة ويقدروا يتعاملوا معاه".

النجمة المصرية اختتمت كلامها، بقولها:" أكيد المحاضرة مهمة لينا كلنا"، مؤكدة أنها ستحضرها أيضا، وذلك في حالة إذا لم تكن مرتبطة بتصوير في ذلك الوقت.

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يذكر أن منى زكي تنشغل حاليا بتصوير مسلسلها الجديد "تقاطع طرق"، والذي من المقرر عرضه في شهر رمضان القادم 2021، ويشاركها البطولة محمد ممدوح، ومحمد فراج، وعائشة بن أحمد، وسيد رجب، وهو من تأليف وإخراج تامر محسن.

كما تستكمل تصوير دورها في فيلمها الجديد "العنكبوت"، ويشاركها البطولة أحمد السقا، وظافر العابدين، ويسرا اللوزي، وريم مصطفى، ومحمد لطفي، وهو من تأليف محمد ناير، وإخراج أحمد نادر جلال.