صور| علاقة غرامية بين نجل ويل سميث والحسناء صوفيا ريتشي

رنا صلاح الدين - قررت السوبر موديل صوفيا ريتشي نفى كل ما تردد على طريقتها الخاصة، بشأن علاقتها مع نجم تليفزيون الواقع الشهير سكوت ديسيك.

والتقطت عدسات المصورين عدة صور لصوفيا ريتشى وهى تستمتع بوقتها مع صديقها نجم الراب جادين سميث البالغ من العمر 22 عاما نجل ويل سميث.

صوفيا ريتشي

وظهر الثنائى خلال قضائهما وقتا ممتعا وساحرا، على الشاطئ فى لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

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واتضخ من الصور، أن صوفيا تجرى مع جادين على البحر، ثم خرج الثنائى على الشاطئ ليتبادلا أطراف الحديث والاستفادة من أشعة الشمس.

وكان بصحبة الثنائى اثنين من اصدقائهما، وكأن جادين وصوفيا قررا الإعلان عن علاقتهما لتظهر للنور.

صوفيا ريتشيوارتدت صوفيا ريتشى مرتديه "مايوه" floral باللونين الوردى والأبيض من تصميم " Frankie"،حيث يصل سعره إلى 157 جنيها إسترلينيا.