حسن الرداد يكشف معاناته في تصوير "توأم روحي" بصور من الكواليس.. صور

رنا صلاح الدين - كشف الفنان المصري حسن الرداد عن معاناته في تصوير فيلمه الجديد "، بنشره مجموعة صور من الكواليس.

حسن الرداد ظهر في الصور، التي نشرها على حسابه الخاص بموقع "انستجرام"، مع الفنانة أمينة خليل في كواليس مشهدهما في البحر.

الفنان المصري كشف أن هذا المشهد تم تصوير في آخر شهر يناير، أي في عز البرد الشديد، حيث كتب: "فيلم #توأم_روحي التصوير فى آخر يناير".

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وفيلم "توأم روحي" من بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وبيومى فؤاد، كما تظهر الفنانة الراحلة رجاء الجداوي كضيفة شرف، وهو من تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبولبن، وإنتاج أحمد السبكي.

ومن ناحية أخرى، علق الفنان حسن الرداد على الشائعات التي ترددت مؤخرا عن انفصاله عن زوجته الفنانة إيمي سمير غانم.

الرداد قال: “أنا مبحبش أرد ولكن اللي بيطلع الشائعات بيختار كابلز محبوب أو له رواج علشان يقدر يحقق التريند اللى هو عايزه”.