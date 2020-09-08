هاني شاكر يستنجد برئيس الوزراء: داخلين على مرحلة خطر

رنا صلاح الدين - تحدث نقيب المهن الموسيقية، الفنان هاني شاكر، عن المعاناة الشديدة للنقابة وأعضاءها، بسبب توقف كل النشاطات الموسيقية منذ 5 أشهر، نظرا لانتشار فيروس "كورونا" المستجد.

هاني شاكر، قال في مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc، أن النقابة تقوم بدورها ولم تتأخر عن أحد من أعضائها منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "صرفنا كتير جدا الفترة اللي فاتت ومكنش فيه عائد، إحنا عندنا أكتر من 40 ألف عضو بعائلاتهم، لذلك إحنا داخلين على مرحلة خطر ".

نقيب الموسيقيين استنجد برئيس الوزراء، حيث ناشده بعودة النشاط الموسيقي مرة أخرى، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

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حيث قال: "بناشد رئيس الوزراء أن ينظر لولاده الموسيقيين بعين الاعتبار، كل الدنيا شغلها مشي إلا الموسيقيين، مافيش أي بادرة أمل إنهم ينزلوا شغلهم، وده مسبب مشكلة كبيرة للنقابة".

كما أعرب عن تخوفه من عدم استطاعة النقابة الوفاء بالتزاماتها تجاه الأعضاء خلال الفترة المقبلة، مشددا على أهمية عودة النشاط الموسيقي مرة أخرى، مع الالتزام بجميع الإجراءات الإحترازية التي تحددها الدولة.