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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق جائزة زايد للأخوة الإنسانية الإثنين والان مع التفاصيل
الثلاثاء 8 سبتمبر 2020
تعلن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية ، يوم 14 سبتمبر الجاري، عن فعاليات الدورة الثانية من جائزة زايد للأخوة الإنسانية وذلك خلال مؤتمر صحفي افتراضي.
وتعد "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" إحدى أهم مبادرات اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، والتي تشكلت من مجموعة من الخبراء والقادة في مجال الحوار بين الأديان والثقافات والمعتقدات في ٢٠١٩ لبلورة المبادئ والأفكار الداعية إلى التعارف والتعايش الإنساني، وتحويل وثيقة الأخوة الإنسانية إلى حراك عالمي يسهم فيه جميع البشر، ويقود إلى نهضة حقيقية في مجالات الحوار والسلام والعدالة والأخوة الإنسانية.
وتأتي الجائزة انطلاقا من السعي نحو تنفيذ المبادئ النبيلة الواردة في الوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية الموقعة بين فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في العاصمة الإماراتية أبوظبي في ٢٠١٩.
ويتحدث في المؤتمر الصحفي كل من المستشار محمد عبدالسلام الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية و ليما جبوي الناشطة الليبيرية والحائزة على جائزة نوبل للسلام وأداما داينغ المستشار السابق للأمين العام للأمم المتحدة الخاص لخطاب الكراهية والإبادة الجماعية.
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