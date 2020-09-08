انتهاء الدورة السادسة من "أفلام السعودية" بـ13 جائزة

انتهت مساء أول من أمس الدورة السادسة من مهرجان أفلام السعودية التي شهدت حضوراً عبر المنصات الإلكترونية، بإعلان الفائزين بجوائز المهرجان، حيث منحت جائزة النخلة الذهبية لأفضل سيناريو طويل أول للكاتب محمد الشاهين عن نص «سيناريست»، في حين حقق جائزة النخلة الذهبية لأفضل سيناريو طويل ثانٍ الكاتب مهناء المهنا عن نص «عيال قرية».

وحصل الكاتب نايف العصيمي على النخلة الذهبية لأفضل سيناريو قصير أول عن نص «صراخ»، وحصل عقيل الخميس على النخلة الذهبية لأفضل سيناريو قصير ثانٍ عن نص «القنبار».

وفي مسابقة أفلام الطلبة، ذهبت النخلة الذهبية لأفضل فيلم أول لفيلم «عودة» للمخرج أنس الحميد، والنخلة الذهبية لأفضل فيلم ثانٍ لفيلم «من رجب» للمخرجة نورا الفريخ.

وفي مجال جائزة الجمهور، ذهبت جائزة مسابقة أفلام الطلبة لفيلم «الدائرة الحمراء». وفي مسابقة الأفلام الوثائقية، كانت النخلة الذهبية لأفضل فيلم أول لفيلم «القرية» للمخرج محمد الحمادي، والنخلة الذهبية لأفضل فيلم ثانٍ لفيلم «حواس» للمخرج خالد زيدان، وجائزة الجمهور لمسابقة الأفلام الوثائقية لفيلم «طلال في داكار».

وفي مجال مسابقة الأفلام الروائية، ذهبت جائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم أول لحسام السيد عن فيلم «ومتى أنام»، وجائزة النخلة الذهبية لأفضل فيلم ثانٍ لضي الراشد عن فيلم «لومييغ». أما جائزة الجمهور لمسابقة الأفلام الروائية، فحصل عليها فيلم «حجب».

وشارك أعضاء لجان التحكيم تجربتهم في تقييم الأعمال، وكان أول إعلان للفائزين في فئة مسابقة السيناريو غير المنفذ، التي يرأس لجنتها كاتب السيناريو القاص مفرج المجفل، ويشاركه بصفتهم أعضاء في اللجنة الكاتب الناقد عبد الله السفر والكاتب الروائي وحيد الطويلة.

وقدم حفل الختام الفنان عبد المجيد الكناني، وشارك في إعلان جوائز المهرجان أعضاء لجان التحكيم، ومدير جمعية الثقافة والفنون في الدمام يوسف الحربي، ومدير السينما والمسرح في «إثراء» ماجد سمان، ومدير المهرجان أحمد الملا، الذين قدموا جوائز الجمهور التي تم التصويت عليها من خلال موقع المهرجان.

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يذكر أن المهرجان الذي نظمته جمعية الثقافة والفنون في الدمام، بالشراكة مع مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (اثراء)، وبدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة.

وفي كلمة الختام، قال أحمد الملا مدير المهرجان: «أهنئ صناع الأفلام السعوديين على مشاركتهم القيمة، وأبارك لهم جميعاً بصفتنا فزنا بأفلامهم، فهم جائزتنا ونخلتنا الذهبية»، متمنياً «زوال هذه الأزمة العابرة التي أدخلتنا في مغامرة مغايرة في تنفيذ المهرجان، مغامرة ثرية سنحمل منها الكثير إلى دوراتنا المقبلة»، مضيفاً: «يحق لنا تقديم الثناء والتقدير إلى مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي (إثراء) على شراكته الأصيلة للمهرجان منذ بداياته. كما أشكر هيئة الأفلام بوزارة الثقافة التي قدمت دعمها العميق الذي ينير المستقبل، ومنا في إدارة المهرجان نظل ممتنين إلى جمعية الثقافة والفنون بالدمام، حاضنة المبدعين، ونعد بأننا سنحمل مع الحب أجمل ما في تجربتنا هذه وننسجها في برامجنا المقبلة».

وختم كلمته قائلاً: «أفلامنا أحلامنا... نعدكم بدورة سابعة قريبة ثرية».

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