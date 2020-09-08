هنيدي ينعى ستونة بصورة من الذكريات: "ربنا يرحمك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعى الفنان محمد هنيدي، الفنانة ستونة، التي رحلت أمس بعد تعرضها لوعكة صحية.

ونشر "هنيدي" صورة تجمعهما، من كواليس فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية"، عبر حسابه بموقع "تويتر".

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علق الفنان محمد هنيدي على الصورة :"ربنا يرحمك يا ستونة، البقاء لله".

ومن المقرر تشيع جثمان الفنانة السودانية ستونة من إحدى مستشفيات المهندسين، تمهيدًا لدفنها بمقابر الجالية السودانية بالسادس من أكتوبر ظهر اليوم الثلاثاء

فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" بطولة محمد هنيدي، منى زكي، أحمد السقا، طارق لطفي، هاني رمزي، من تأليف مدحت العدل، إخراج سعيد حامد، إنتاج عام 1998.