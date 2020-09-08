محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة اللبنانية نادين نجيم صورة تجمعها بأبنائها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام". وعلقت نادين على الصورة :"صباح الخير، طمنوني عنكم، أتمنى لكم الشفاء العاجل". Advertisements وحرص الفنان السوري قصي خولي على التعليق على الصورة بقوله :" الله لا يحرمك الجمعة مع أولادك ويحميكن جميعا وألف الحمدلله على سلامتك". كما علقت الفنانة صبا مبارك،:"حمد الله على السلامة يا حبيبتي". يذكر أن نادين نسيب نجيم، خضعت مؤخرا لعملية جراحية عقب إصابتها في انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع أغسطس الماضي، وخلف سقوط جرحى وعشرات القتلى.

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كانت هذه تفاصيل خبر نادين نجيم تنشر صورة رفقة أبنائها وقصي خولي يعلق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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