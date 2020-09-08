تعرف على سبب تأجيل خروج جثمان الفنانة ستونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

بسبب تأخر تصريح الدفن، قررت أسرة الفنانة الراحلة ستونة نقل جثمانها من المستشفى إلى منزلها في حدائق الأهرام لتشييع جنازتها عقب صلاة العصر إلى مدافن الجالية السودانية بالسادس من أكتوبر، بعد أن كان من المقرر إقامة الجنازة عقب صلاة الظهر.

الكاتب السوداني مصطفى أمين قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "تم تأجيل مراسم الدفن ونقل جثمان الفنانة الراحلة ستونة إلى منزلها في حدائق الأهرام، بسبب تأخر إجراءات المستشفى وخروج تصريح الدفن، ومن المقرر إقامة صلاة الجنازة بأحد المساجد القريبة من المنزل، على أن يتم الدفن في السادس من أكتوبر بمقابر الجالية السودانية، بحضور عدد من أعضاء السفارة".

ورحلت الفنانة ستونة مساء أمس الاثنين عن عمر يناهز 58 عاما، بعد صراع مع المرض، وتم احتجازها في العناية المركزة بالمستشفى، بعد نقلها إليه منذ 10 أيام.

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