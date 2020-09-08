خاص| هل قصد ماجد المصري رجل أعمال بعينه في "الوجه الآخر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

يجسد الفنان ماجد المصري شخصية رجل أعمال ضمن أحداث مسلسل "الوجه الآخر" الذي بدأ عرض أولى حلقاته أمس السبت على شاشة "سي بي سي".

وقال "المصري" في تصريحات خاصة لمصراوي: "بوعد الجمهور إنهم هيشوفوا حاجة مختلفة بشخصية رجل الأعمال اللي بقدمها في المسلسل .. هتعجبهم إن شاء الله".

ونفى المصري وجود إسقاطات في المسلسل على أي من رجال الأعمال، من خلال الشخصية التي يقدمها بالعمل.

وتابع: "لم أقصد بالمسلسل أي شخصية من رجال الأعمال في الواقع، والقصة ترصد الحياة الإجتماعية والأسرية لرجال الأعمال، في منزلهم، وليس في شركاتهم والحدوتة تحدث داخل منزله بالأساس".

Advertisements

وعن تحضيراته للعمل، قال: "كان عندي قصة لطيفة، وكلمت الأستاذ فداء الشندويلي، وقعدنا مع بعض وقولتله عايزك تكتب السيناريو والحوار للقصة دي، وبدأنا نشتغل عليها، وقدمناها لشركة سينرجي، وعجبتهم جدا الحمد لله".

وعن سبب التغييرات التي حدثت لمخرجي المسلسل، أوضح: "كان من المقرر أن يخرج المسلسل محمد بكير، ولكنه كان مشغولا بإخراج مسلسل الفنانة غادة عبدالرازق، فتم اختيار المخرج سميح النقاش وهو مخرج رائع جدا وأكرمنا الله به، وعملنا وصورنا والكواليس كانت أكتر من رائعة".

تعرض قناة CBC مسلسل "الوجه الآخر"، حصريًا على شاشتها، إذ يُعرض من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثامنة مساءً.

المسلسل بطولة ماجد المصري، نسرين طافش، ندا موسى، أحمد سعيد عبدالغني، أحمد سلامة، وإخراج سميح النقاش وقصة ماجد المصري وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج شركة سينرجي.