صور.. درة توجه رسالة لجمهورها

وجهت الفنانة درة رسالة أمل لجمهورها،وذلك عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات"انستجرام"

نشرت الفنانة درة صور جديدة لها، وعلقت عليها قائلة:" بغض النظر

عن مدي ضيق الواقع، هناك دائما مساحه كافية للحلم".و تفاعل الجمهور بشكل كبير مع المنشور، متمنين لها دوام النجاح في حياتها الشخصية و العملية.

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جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة درة مسلسل"الحرملك2" تم عرضه في الموسم الرمضاني الماضي، بطولة"باسم ياخور، سامر المصري، صفاء سلطان، تأليف سليمان عبد العزيز، إخراج تامر إسحاق".