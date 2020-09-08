فيديو.. شارموفرز يجتاز المليون مشاهدة بأغنية "سينجل"

سجل الفريق الغنائي الشهير شارموفرز، بكليب أغنية "سينجل"، أكثر من مليون مشاهدة، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:أحمد بهاء، توزيع:محمد الأركان، والكليب من إخراج:يوسف طايح، بالإضافة إلى حصولها على المركز الثامن في صدارة المشاهدات عبر "يوتيوب".

ويقول مطلعها "كان يوم طبيعي ماشي عادي أنا ... جالي تليفون قالو لي جالي شغلانة عدت قدامي وشوفتها.... نفضت لشغلي هاروحلها Random كان يوم طبيعي ماشي عادي أنا.. جالي تليفون قالو لي جالي شغلانة عدت قدامي وشوفتها... نفضت لشغلي هاروحلها

هاروحلها".

يذكر أن "شارموفرز" قد طرح مؤخراً أغنية"برطمان"، التي تم طرحها خلال شهر يونيو الماضي، وحصلت على أكثر من 22 ألف مشاهدة عبر "فيسبوك"، بالإضافة إلى أحدث ألبوماتهم"انفصام"، الذي تم طرحه في الموسم الصيفي الماضي، وحصد نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ولاقت أغانيه استحسان جماهيري كبير من مستمعيهم.

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