لليوم الثاني.. محمد رمضان الأول على يوتيوب بكليب "ياحبيبي"

مازال الفنان محمد رمضان محتفظ بالمركز الأول، بكليب أغنية "ياحبيبي"، وذلك في قائمة الأكثر مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
اقترب الكليب من 3 مليون مشاهدة، في اليوم الثاني من طرحه عبر "يوتيوب،تأتي الأغنية بمشاركة المغني الأمريكي ميتر جيمس، الأغنية من كلمات وألحان: جيمس وفرغلي بلاكس وتوزيع وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج حسام الحسيني.
يذكر أن آخر الإصدارات الغنائية لـ رمضانطرح مؤخرًا كليب أغنية"تيك توك"، بمشاركة الموسيقي الأمريكي الشهير سوبر ساكو، وحقق أكثر من 17 مليون مشاهدة عبر "يوتيوب"، والأغنية من كلمات فرغلي بلاكس وسوبر ساكو، وألحان فرغلي بلاكس ودا كابوس، وتوزيع سوبر ساكو، ، والكليب من إخراج حسام الحسيني.
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