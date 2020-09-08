الجمعة.. كرم مراد يقدم التراث النوبي بطلعت حرب

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي "بالسيدة نفيسة"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الجمعة 11 سبتمبر، حفل فني للفنان النوبي كرم مراد، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأغاني النوبية منها: "رسام، النيل بيتمشي، مارية، خبيز أمي، حلم الناس، ديا، يا صغير علي الهوى، الشال، نعناع الجنينة، ياناعم العود من

التراث الخليجي".

إشتهر "مراد" بالغناء النوبي، حيث تعلم العزف والغناء علي يد خاله الفنان النوبي العالمي الراحل حمزة علاء الدين، بدأ مشواره الفني بحفلات دار الأوبرا منذ عام 1997، كما شارك في إحتفالات اكتوبر عام 2000 بأغنية "النيل بيتمشي".

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كما شارك بالغناء فى العديد من العروض المسرحية والأعمال

الدرامية منها: مسرحيتى"ناس النهر" و"الطوق والأسورة" إخراج ناصر عبد المنعم (الفائزة بجائزة أفضل عرض بمهرجان قرطاج الدولي)، السهرة الدرامية "فقراء لكن أغنياء" إخراج رضا النجار.

قام بالغناء في العديد من المهرجانات والملتقيات الدولية منها: حفل ختام سيمبوزيوم أسوان الدولى للنحت، الأكاديمية المصرية للفنون بروما ومعرض الفنون التلقائية بألمانيا وشهر الثقافة المصرية بكرواتيا.

سجل ثلاث دويتوهات مع المطرب الايطالي بينو دانيال والأمريكية ماريا كوبا، كما أشترك فى الألبوم الغنائى للتراث النوبى بألمانيا بعنوان: سلامات نوبيانا"