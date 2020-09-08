"ابنة السفير".. حب ناري وصراعات تنتهي باختفاء الفتاة

يعود من جديد عرض المسلسل التركي ابنة السفير الموسم الثاني من مسلسل، بعد النجاح الكبير الذي حققه مسلسل إبنة السفير في الموسم الأول.

حاز المسلسل التركي إبنة السفير علي شعبية كبيرة وسط محبي وعشاق الدراما التركية في جميع الوطن العربي، وبدا تصوير الموسم الثاني فور الانتهاء من الموسم الأول مع تغيير بعض الممثلين ومشاركة بعض الممثلين الجداد.

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أحداث مسلسل ابنة السفير

تدور أحداث مسلسل ابنة السفير حول سانجار إبن فلاح فقير يقع في حب ناري إبنة السفير و صارعا معاً من أجل حبهم لسنوات في النهاية تختفي الفتاة ولا يعلم احد مكانها فاتصبح قصة سانجار ونارى الحزينة ملحمة ومن ثم تظهر الفتاة مرة اخري بعد 9 سنوات،

يعرض الموسم الثاني استكمالاً لأحداث الموسم الاول.

في هذة السطور نعرض لكم ابطال مسلسل ابنة السفير الموسم الثاني، الذي وضع على قائمتهم الفنانة نسليهان أتاغول، وانجين أكيوريك، وأوزار كايجلار أوغلو، وايردال كوشوك كومورجو، ودوغكان بولات، وهيفدا زيزان ألب،وأوزلام شاكار يالتشن كايا،وايرهان ألباي، وغونجا جيلاسون.

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توقف مسلسل إبنة السفير

نال مسلسل ابنة السفير اعجاب المشاهدين من كافة انحاء العالم، واستطاع أن يبني قاعدة جماهيرية كبيرة من المشاهدين الذين يحرصون على متابعة تلك التفاصيل الجديدة في المسلسل الدرامي الرومانسي التركي المميز، لكنه تعرض للتوقف لفترة من الوقت استمرت أكثر من شهرين، بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا واصابة العديد مما استدعي معة

اللجوء الي تأجيل عرض الحلقات الجديدة من المسلسل.

عرض أخر حلقتين من مسلسل وتوقف عن العرض لحين ان جاء موعد عرض الحلقة الجديدة من الموسم الثاني التي سوف بدأت أولي حلقاتة مساء ـمس الأثنين اليوم والتي تناولت العديد من التفاصيل الجديدة.

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اثارة ومنافسة في الموسم الثاني لمسلسل إبنة السفير

ويتناول مسلسل ابنة السفير في الموسم الثاني تفاصيل جديدة ومثيرة تدور حول المنافسة الشديدة التي سوف تحدث ما بين نارة وغنديز والتي تم تغير العديد من التفاصيل في المسلسل بناءا على طلب المشاهدين الذين طالبوا بان يتم تعديل باقي التفاصيل في المسلسل حتي تكون جذابة بشكل اكبر، وفي تلك الحلقة الجديدة يتم تعرض نارة للاصابة الشديدة التي قد تكون سبب في تغيير الكثير من الامور التي تدور حولها، وسوف يتعرض سنجار للاصابة بفقدان الذاكرة وهذا ما سوف نشاهدة في تلك التفاصيل الجديدة من الموسم الثاني من مسلسل ابنة السفير.