الخميس.. "فويس باند" تُحيي حفلًا غنائيًا بالسحيمي

يستقبل مركز إبداع "بيت السحيمي" - التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية- بشارع المعز، في السابعة مساء الخميس 10 سبتمبر، الحفل الفنى لفرقة "فويس باند" قيادة إسلام جاد.

يتضمن برنامج الحفل تقديم مجموعة من أشهر الأغاني المصرية والعربية، منها: "دارت الأيام" للسيدة أم كلثوم، التي كتبها الشاعر مأمون الشناوي ولحنها الموسيقار محمد عبدالوهاب، ومن كلمات

مأمون الشناوي وألحان عبدالوهاب أيضاً "تهجرني بحكاية" لفايزة أحمد، "وحشتني" لسعاد محمد، كلمات صلاح فايز، ألحان خالد الأمير، لجورج وسوف "حلف القمر" و"كلام الناس".

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أوبريت "الحلوة لسه صغيرة"، كلمات صلاح جاهين، ألحان كمال الطويل، "إن كنت ناسي" من كلمات محمد علي أحمد، وألحان الموسيقار

رياض السنباطي، "كل دقة في قلبي"، ألحان محمد فوزي، وكلمات عبدالعزيز سلام، ألحان فريد الأطرش للسيدة أسمهان "ليالي الأنس" التي كتبها شاعر الشباب أحمد رامي، ولطلال المداح "يامن هواه"، كلمات سعيد البورسعيدي، وألحان طارق عبدالحكيم.

الفرقة إنشئت عام 2016 على يد إسلام جاد، عازف الكمان بدار الأوبرا، والموزع الموسيقي أسامة الحسيني، وقدمت أكثر من حفل بدار الأوبرا المصرية، والنادي العام لضباط الشرطة، وجامعتي الزقازيق وعين شمس وغيرها من المواقع الثقافية.