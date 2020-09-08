وفاة الفنانة السودانية ستونة بعد تعرضها لأزمة صحية

توفيت صباح اليوم الفنانة السودانية ستونة، بالقاهرة، وذلك بعد أزمة صحية تعرضت لها أدت علىإثرها لدخولها العناية المركزة، أمس الإثنين.
يذكر أن أشهر أعمال الراحلة فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" مع الفنان محمد هنيدي، التي ظهرت من خلاله باسمها الحقيقي، وقامت فيه بالغناء والتمثيل.
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