بارتي لن تدافع عن لقبها

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - بسبب مخاوف الإصابة بفيروس كورونا، قررت الأسترالية آشلي بارتي، المصنفة أولى عالمياً، عدم الدفاع عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة لكرة المضرب المقررة بموعدها الجديد بين 21 أيلول و11 تشرين الأول، وانسحبت من بطولة فلاشينغ ميدوز.

وقالت الأسترالية التي أحرزت العام الماضي على ملاعب رولان غاروس أول ألقابها في “الغران شليم”، إن القرار الذي اتخذته بعدم المشاركة في نسخة 2020 كان “صعباً”، لكن صحة عائلتها وفريقها هي الأهم.

وأفادت بارتي في صفحاتها بوسائل التواصل الاجتماعي أن “بطولة فرنسا المفتوحة العام الماضي كانت أجمل دورة في مسيرتي، وبالتالي لم اتخذ هذا القرار (عدم المشاركة) باستخفاف. هناك سببان خلف القرار الذي اتخذته: الأول هو المخاطر الصحية التي لا تزال قائمة بوجود كوفيد. الثاني هو تحضيراتي التي لم تكن مثالية في ظل عدم تمكن مدربي من التواجد معي بسبب اقفال حدود الولايات في أستراليا”.

وتقيم بارتي في بريزبن، في حين أن مدربها غريغ تايزر مقيم في ملبورن ولا يمكنه السفر بما أن المدينة تحاول مواجهة موجة ثانية من الإصابات بفيروس “كوفيد-19”.

واتخذت بارتي في تموز قرار الانسحاب من بطولة فلاشينغ ميدوز المقامة حالياً في نيويورك خلف أبواب موصدة، على غرار الرومانية سيمونا هاليب الثانية أو الإسباني رافاييل نادال حامل لقب الرجال اللذين فضلاً عدم المشاركة بسبب المخاوف ذاتها.

وخلال تلك الفترة، كانت الأسترالية تراقب الوضع في ما يخص البطولة الفرنسية التي تكون تقليديا ثانية البطولات الأربع الكبرى، لكنها أصبحت الثالثة الأخيرة هذا الموسم بعد إرجائها وإلغاء بطولة ويمبلدون.

لكنها قررت في نهاية المطاف الانسحاب في آخر تطورات: “عام مليء بالتحديات بالنسبة للجميع”، مضيفة: “أتمنى للاعبين والاتحاد الفرنسي لكرة المضرب كل الخير من أجل نجاح البطولة. أتطلع الآن لخوض موسم تحضيري وصَيّف طويلين في أوستراليا”.

وحتى أن مصير بطولة أوستراليا التي تقام عادة في مسقط رأس بارتي في ملبورن، غير محسوم في ظل إمكانية نقلها الى مدينة أخرى بحال بقي معدل الإصابات بـ”كوفيد-19″ مرتفعا.

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سيرينا لم تتخذ قرارها

وخلافا لبطولة فلاشينغ ميدوز المقامة حاليا خلف أبواب موصدة، سيكون الجمهور حاضرا في مدرجات ملاعب رولان غاروس لكن بعدد محدود تم تقليصه من 20 ألفا الى 11500 في اليوم الواحد، مع فرض إقامة جبرية على جميع اللاعبين في فندقين.

لكن الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس كشفت أنها تفضل الإقامة في مسكن خاص خلال تواجدها في باريس، على غرار ما حصلت عليه حاليا في فلاشينغ ميدوز.

وكشفت ابنة الـ38 عاما المتوجة بـ23 لقبا في “الغران شليم” أنها ستتحدث مع منظمي البطولة الفرنسية بهذا الشأن، لاسيما أنها تعاني من مشاكل مزمنة في الرئتين، قبل أن تتخذ قرارها بالمشاركة من عدمها.

وقالت سيرينا الإثنين بعد تأهلها الى ربع نهائي فلاشينغ ميدوز “بصراحة، أنا أتعامل مع الوضع كل يوم بيومه. سأتخذ أفضل قرار مناسب لصحتي”، مضيفة: “الأمر أنه ما زال لدي بعض الأسئلة. تركيزي منصب على نيويورك (فلاشينغ ميدوز) لكن الأمر صعب لأن هاتين البطولتين الكبيرتين قريبتان جدا من بعضهما هذا العام”.

وكشف المدير العام للاتحاد الفرنسي جان-فرانسوا فيلوت الإثنين أن المجمع الرياضي الذي يستقبل بطولة رولان غاروس سيُقَسَم إلى “ثلاثة مواقع مستقلة عن بعضها البعض وغير متصلة ببعضها من ناحية استقبال الجماهير”، وذلك من أجل احترام مقياس العدد المحدد من قبل السلطات المحلية بـ 5 آلاف شخص مخولين الدخول إلى كل موقع.

وقال مدير الدورة غي فورجيه إن جميع اللاعبين سيخضعون لفحص كورونا “فور وصولهم وسيحصلون على تصريح المشاركة فور صدور أول نتيجة سلبية للفحص”، مضيفاً: “سيخضعون (اللاعبون واللاعبات) لفحص ثان ضمن نطاق 72 ساعة، وآخر ثالث بعد 5 أيام، ورابع بعد الفترة ذاتها طالما ما زالوا يشاركون في البطولة”، بحسب (أ ف ب).