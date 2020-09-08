نادين نسيب نجيم تنشر صورة مع هافن وجوفاني… “طمنوني عنكن”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 8 سبتمبر 2020 01:16 مساءً - منذ ساعتين

نشرت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم صورة مع ولديها جوفاني وهافن صباح اليوم الثلاثاء.

وبدت واضحة علامات الجروح التي تعاني منها نجيم إثر انفجار مرفأ بيروت والذي طاول كافة العائلات اللبنانية ومنازل أهل العاصمة.

وعلّقت على الصورة كاتبة: “صباح الخير، طمنوني عنكن، أتمنى لكم الشفاء العاجل”.

يذكر أن نجيم كانت قد أعلنت سابقاً عبر حسابها على تويتر قرارها ترك بلدها لبنان، “والسفر لمكان أكثر أمنا ويُحترم فيه الشعب وخال من الخوف”، وذلك بعد إصابتها وتضرر منزلها إثر انفجار مرفأ بيروت الثلاثاء 4 آب الذي أوقع قتلى وجرحى وسبب دمارا كبيرا.

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وكانت نجيم قد نشرت سابقا عبر حسابها على إنستغرام مقطع فيديو يوضح آثار الدمار الذي لحق بمنزلها، وروت تجربتها الأليمة في الحادث، إذ كان الانفجار قريبا من منزلها.

ووصفت الحادث على أرض الواقع بأنه أكثر بشاعة مما يمكن تخيله، مضيفة أنها اضطرت للنزول على درج منزلها 22 طابقا، حافية وغارقة في الدماء.

وقالت أيضا إن الدماء والدمار كانا في كل مكان حولها، وذهبت لأقرب مستشفى، لكنها لم تتلق العلاج فيه لأنه كان مكدسا بالضحايا، فانتقلت إلى مستشفى آخر وخضعت لعملية جراحية لمدة 6 ساعات، ووصفت الممثلة الحادث بأنه كالقنبلة النووية.

ولا يزال شبح الغموض يلف الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت وتسبب بتغيير أجزاء واسعة من معالم المدينة، بعد مرور شهر على وقوعه. أسئلة كثيرة لا تزال تطرح ولا إجابات واضحة لها، كما أن السلطات اللبنانية لم تكشف حتى الآن عن نتائج تحقيقاتها رغم أنها وعدت المواطنين بالكشف سريعا عما حدث. لكن رغم ذلك، ظهرت تباعا تفاصيل متعلقة بالأسباب التي أدت لهذه الكارثة.