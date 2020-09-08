تراند اليوم : بداية مشوار النجومية عندنا .. خطوات التقديم لمعاهد السينما و الفنون

ينتظر الكثير من الشباب فرصة من اجل الالتحاق بمعاهد السينما او المسرح من اجل الحصول علي فرصة للظهور للنور و تقدم لكم الخليج 365 دليل التقدم الي المعاهد الفنية للطلاب :

المعهد العالي للسينما :

المعهد العالي للسينما هو أحد المعاهد العليا السبعة المكونة لأكاديمية الفنون بالهرم بمحافظة الجيزة في مصر، ويعد المعهد خارج التنسيق مثله مثل الكليات العسكرية لأنه يتبع وزارة الثقافة ماليا وإداريًا، وإن كان خاضعًا على المستوى العلمي لقوانين وقواعد وزارة التعليم العالي، ويتم التقديم فيه بالتوازي مع تنسيق الجامعات وبعد إعلان نتيجة القبول يتحتم على الطالب الذي تم ترشيحه للقبول بالمعهد تقديم أصول مستنداته لإتمام إجراءات القبول والالتحاق بالمعهد.

الشروط الخاصة بالقبول في المعهد

– يقبل المعهد في نظامه العادي في جميع أقسامه الثمانية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الأجنبية المعادلة لها بحد أدنى يتم تحديده كل عام، ويقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة من العام الحالي وعامين سابقين.

– كما يقبل المعهد أيضًا الحاصلين على مؤهل عال بكالوريوس أو ليسانس.

– لا يشترط المعهد الشعبة العلمية إلا في حالة الطلبة المتقدمين للالتحاق بقسم هندسة الصوت عدا ذلك فالأقسام السبعة الباقية تقبل الشعبتين الأدبية والعلمية.

– يشترط المعهد ألا يزيد عمر الطالب على 22 عامًا في أول أكتوبر من عام التقدم للالتحاق في حالة الحاصلين على الثانوية العامة أو أي من الشهادات الأجنبية المعادلة لها.

– وفي حالة المتقدمين للالتحاق من حملة المؤهلات العليا يشترط ألا يزيد السن على 26 عامًا في حالة المتقدمين الحاصلين على مؤهل عال نظري (مثل الآداب والحقوق)، وعلى 28 عامًا في حالة المتقدمين الحاصلين على مؤهل عال عملي (مثل الطب والهندسة).

– يشترط المعهد حسم الموقف من التجنيد نهائيا بالنسبة للطلبة الذكور من حملة المؤهلات العليا، ولا يمكن قبول أي طالب قيد أو بصدد الانضمام لسلك الخدمة العسكرية الإلزامية.

– يشترط المعهد اجتياز اختبارات القبول بنجاح، ويتم قبول 8 طلاب في كل قسم من بينهم نسبة 10% كحد أقصى من حملة المؤهلات العليا، وللمعهد أن يقبل نسبة أقل من ذلك أو لا يقبل أي من حملة المؤهلات العليا، إذا لم يكن حملة المؤهلات العليا بالمستوى العلمي والفني المطلوب، فالأولوية لطالب الثانوية العامة.

المستندات اللازمة للالتحاق بالمعهد

المطلوب في مرحلة التقديم هو نسخة مختومة بخاتم النسر أنها نسخة طبق الأصل أو إحضار الأصل والصورة من كل مستند للاطلاع على الأصل قبل قبول الصورة.

أما المطلوب فهو:

1- صورة المؤهل الدراسي (ثانوية أو مؤهل عال).

2- صورة شهادة الميلاد.

3- بيان قيد بالنسبة للمقيدين في كليات أخرى.

4- صورة الموقف من التجنيد بالنسبة للمتقدمين من الذكور.

5- 6 صور شخصية.

6- ملف التقديم الذي يتم شراؤه من المعهد.

7- دمغة حكومية.

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المسرح القومي

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أعلنت شعبة مواهب مصر بالمسرح القومي ، فتح باب التقديم لاختبارات الشعبة في مجال التمثيل المسرحي.

وفتحت الشعبة باب التقديم للأطفال للانضمام إلى ورشة التمثيل للأطفال، ابتداءً من أمس الأحد الموافق 26 يناير وحتى السبت المقبل الموافق 1 فبراير 2020، عن طريق ملء استمارة المشاركة المتاحة بمسرح متروبول بالعتبة.

وتتضمن شروط التقدم الآتي:

– أن يكون سن المتقدم من السابعة إلى الثامنة عشر.

– تقديم مشهد تمثيلي مسرحي لا تتجاوز مدته 3 دقائق.

– أن يجتاز المتقدم اختبار لجنة القبول بنجاح.

على أن يتم إعلان موعد اختبارات القبول لكل متقدم يومي 2 و3 فبراير، وأكدت الشعبة أنّها ليست مسؤولة عمّن يتخلف عن الاختبار.

المعهد العالي للموسيقى «الكونسرفاتوار»

أعلنت أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس، عن شروط التقديم للمعهد العالي للموسيقى الكونسرفاتوار للعام الدراسي 2017 – 2018، وجاءت الشروط كالتالي:

– ألا يزيد سن الطالب عن 22 سنة للحاصلين على الثانوية العامة ولا يزيد سن الطالب عن 28 سنة بقسم الغناء على أن يحدد موقفة من التجنيد (أدى الخدمة/ إعفاء نهائى/ مؤجل).

– يقبل الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية بنسبة 60% على الأقل (يقبل بقسم الغناء فقط الحاصلون على مجموع 50%).

– يجوز قبول الحاصلين على البكالوريوس من أحد الكليات الجامعية بنسبة 10% من المقبولين على مستوى الدفعة.

– ألا يزيد سن الطالب في أول أكتوبر 2017 عن: 22 سنة للحاصلين على الثانوية العامة، و26 سنة للحاصلين على البكالوريوس (كلية نظرية)، و28 سنة للحاصلين على البكالوريوس (كلية عملية).

– يُشترط فيمن تخطى سن 22 سنة أن يحدد موقفة من التجنيد (أدى الخدمة/ إعفاء نهائى/ مؤجل).

– أن يجتاز الطالب جميع الاختبارات التي تعقد له في المواد الموسيقية المقررة على السنة الثالثة ثانوى في التخصص على ألا يقل عن 75% في درجة التخصص الذي تقدم له.

– اجتياز اختبارات الكشف الطبى.

– أن يجتاز الطالب المقابلة الشخصية.

وجاءت الشروط العامة كالتالي:

– الحصول على شهادتي الثانوية العامة والثانوية الموسيقية من مدرسة المعهد، ويجوز قبول الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة أو الشهادات الأجنبية المعادلة لها، وفقا لمجموع الدرجات الذي يحدده مجلس الأكاديمية على أن يجتاز الطالب بنجاح امتحانات القبول ويحصل في مادة أو مواد التخصص على النسبة المطلوبة للالتحاق بالمرحلة العالية، أو أن يكون انتظم عامًا دراسيًا في حضور مقررات المواد الموسيقية للسنة الثالثة الثانوية ويشترط في جميع الأحوال أن يكون الطالب قد اجتاز الامتحانات بنجاح، مع شرط الحصول على نسبة 75% على الأقل في مواد التخصص التي سيتم قبول الطالب بها.

– ويقبل المعهد خريجي الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس بعد اجتياز امتحانات القبول المقررة بالمعهد، مع مراعاة الضوابط المتعلقة بتأدية الخدمة العسكرية، ولمجلس الأكاديمية تحديد سن القبول ( عدا الطلاب الراغبين في التسجيل بالتعليم الموازي ).

– أن يثبت الكشف الطبي خلوه من الأمراض المعدية وصلاحيته لمتابعة الدراسة التي يتقدم لها وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس المعهد.

أكاديمية الفنون

أعلنت أكاديمية الفنون عن فتح باب القبول لدفعات جديدة للعام الدراسي الجديد بالقاهرة وفرع الأكاديمية بالإسكندرية .

ايضا أعلنت الأكاديمية فتح باب القبول لمدة شهر.

هذا وقد حددت الأكاديمية شروط القبول كالتالي:

يشترط في قبول الطالب أن يحدد موقفه من التجنيد (أدي الخدمة – إعفاء نهائي – مؤجل – لم يصبه الدور)  يشترط تقديم أصول الشهادات والمستندات للحاصلين علي المؤهل الدراسي من أعوام 2016 – 2017 – 2018 2019 – 20220

 يشترط ان لا يزيد سن المتقدم في 1/10/2020 عن (ثانوية عامة 22 عام، مؤهل جامعي نظري 26 عام ، مؤهل جامعي عملي 28 عام ).

 ال يطبق شرط سنة الحصول علي المؤهل للحاصلين علي درجة جامعية (بكالوريوس – ليسانس) وإنما يطبق شرط 26 سنة للكليات النظرية و28 سنة للكليات العملية بشرط إثبات الموقف من التجنيد .

 بالنسبة للطلبة األجانب (الوافدين) الحاصلين علي شهادات معادلة للثانوية العامة المصرية أو الحاصلين علي المؤهالت العليا والمعادلة يتم قبولهم وفقا للشروط العامة .

 يقبل الطالب الذين يجتازون اختبارات القبول .

 اجتياز اختبارات الكشف الطبي .

 الا يقبل الطلبة المقيدون في كليات أو معاهد آخري .

طبيعة وظروف كل معهد .

أولًا: المعهد العالي للسينما بفرع الأكاديمية بالإسكندرية:

يقبل المعهد الحاصلين على الثانوية العامة وما يعادلها من الشهادات الأجنبية بمجموع 65%، لأعوام 2017 – 2018 – 2019 بأقسام السيناريو – الإخراج – المونتاج – الإنتاج، وفقًا للشروط المعلنة بالفرع.

ثانيًا: المعهد العالي لفنون الطفل بالقاهرة: يقبل المعهد الحاصلين على الشهادات الجامعية “البكالوريوس – ليسانس” من الجامعات المصرية في التخصصات المناظرة وخريجي بكالوريوس معاهد الأكاديمية، وكذلك الحاصلون على دبلوم الدراسات العليا من معاهد الأكاديمية بتقدير عام جيد، وذلك في الأقسام التالية:

قسم العرائس واللعب اليدوية – قسم الإنتاج الإبداعي – قسم الإخراج والوثائق المتعددة.

ثالثًا: المعهد العالي للنقد الفني:

ويقبل وفقًا للشروط المعلنة بالمعهد.

رابعًا: المرحلة دون العالي بالمعاهد التالية: الموسيقى العربية – الكونسرفاتوار – الباليه، ويقبل الحاصلين على الشهادة الإعدادية بمجموع 140 درجة