فن ومشاهير

تراند اليوم : نقل جثمان ستونة إلى مقابر الجالية السودانية بأكتوبر

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فارس طارق 0 تبليغ

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أعلنت أسرة الفنانة السودانية ستونة عن تشييع جثمان الفنانة إلى مثواها الأخير في مقابر الجالية السودانية في منطقة السادس من أكتوبر بعد خروج جثمانها من احد مستشفيات القاهرة.

رحلت الفنانة السودانية ستونة، اليوم بعد أزمة صحية تعرضت لها مؤخرا ودخلت على إثرهاالعناية المركزة .

“ستونة”،ممثلة ومطربة سودانية، من مواليد الخرطوم، درست بجامعة العلوم والتكنولوجيا، كلية الفنون الجميلة، قسم رسم وتصوير، ثم درست دراسات إضافية في معهد الموسيقى والمسرح.

 

وشاركت الفنانة السودانية ستونة في بعض المسرحيات، وكان ظهورها السينمائي الأول بمصر في فيلم “صعيدي في الجامعة الأمريكية” للفنان محمد هنيدي، وغنت به أغنيتها الشهيرة “شيكولاته”، بعدها شاركت مع الزعيم عادل إمام، في فيلم “هاللو أمريكا” عام 2000.

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