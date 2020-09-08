تراند اليوم : أحمد مالك بقى عالمي .. حصد إعجاب النقاد عن دوره في “The Furnace”بمهرجان فينيسيا

حصل الممثل المصري الشاب أحمد مالك على إشادات نقدية عديدة خلال حضوره العرض العالمي الأول لفيلمه “The Furnace” للمخرج الأسترالي رودريك ماكاي، الذي أقيم الجمعة ضمن فعاليات النسخة 77 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، ونال الفيلم عرضا كامل العدد، انتهى بدقيقتين من التصفيق، كما حصد إشادة العديد من النقاد.

جاءت ردود الفعل الأولية على مشاركة مالك في الفيلم إيجابية، إذ قال دايفيد روني من مجلة ذا هوليوود ريبورتر الشهيرة: “كشف الممثل المصري أحمد مالك بأداء مثير للإعجاب لشخصية حنيف الحذر الشريف عن جوانب شديدة الحساسية”، بينما أشاد به الناقد إريك كون من موقع إندي واير قائلاً: “لعب مالك شخصية حنيف بأسلوب لافت للأنظار يجمع بين الشك والخوف، ينتج عنه صراع داخلي مستمر، وكان من الرائع مشاهدته يتنافس مع شخصية مال الغجري سليط اللسان”.

وكان مالك ظهر بأناقة لافتة للأنظار في جلسة التصوير التي أقيمت قبل عرض الفيلم، إذ ارتدى بدلة بيضاء تحمل توقيع دار الأزياء الشهيرة فالانتينو، كما حضر فعاليات اليوم التالي للعرض مرتدياً ملابس من دار أزياء جوتشي.

تدور أحداث The Furnace حول حمى التهافت على الذهب التي أصابت أستراليا في تسعينيات القرن التاسع عشر، لتنسج حكاية يبحث فيها البطل عن هويته عبر عقبات الطمع والجشع.

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ويشارك مالك البطولة الممثل الأسترالي الشهير ديفيد وينهام، وبيكالي جانامبار الحائز على جائزة أفضل موهبة شابة في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي عن دوره في فيلم The Nightengale وتريفور جاميسون وإريك طومسون، وماهيش جادو وأسامة سامي ومن إخراج رودريك ماكاي.

وتلقى الفيلم دعماً إنتاجياً من عدد من الجهات وهي Screen Australia بالاشتراك مع Screen West وLotterywest وصندوق تمويل أستراليا الغربية السينمائي الإقليمي.

مالك الذي سبق أن اختارته مجلة سكرين ديلي في 2017 ضمن قائمة نجوم الغد العرب، اختير مؤخراً لبطولة مسلسل “تحقيق” المقرر عرضه على منصة WATCH iT، وهو مسلسل من 13 حلقة، من إنتاج شركة أروما (تامر مرتضى)، كما انضم إلى نجوم فيلم “كيرة والجن” للمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد، وبطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز، والفيلم مأخوذ عن رواية 1919 الأكثر مبيعاً، ومن إنتاج شركة سينرجي في واحد من أضخم إنتاجات السينما المصرية، بالإضافة لكونه أهم الأعمال السينمائية المنتظرة على مستوى العالم العربي في 2021.